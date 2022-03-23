Выделенные на строительство петербургского метро средства пустят на эскалаторы

Смольный выделил 300 млн рублей на строительство новой Красносельско-Калининской ветки метро, однако деньги было решено перенаправить на ремонт эскалаторов.

Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Проект перераспределения утвержденных на 2022 год объемов работ опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы.

Так, из 309,9 млн рублей на строительство участка «коричневой» ветки от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны», 302 млн направят на замену эскалаторов на ремонтируемой станции «Технологический институт-1».

Еще 8 миллионов вскоре перенаправят на работы по демонтажу в депо «Южное».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро.

Напомним, открытие станции метро «Театральная» в Петербурге переносится с 2025 года на 2026. Решение о переносе открытия станции было принято на фоне высокой социальной напряженности. Планируется, что у станции должно быть два выхода: подземный, к автостоянке перед Мариинским театром, а также на месте Дома быта на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.