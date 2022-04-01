Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье из-за ипотеки под 12%

Увеличение ставки льготного кредитования с 7 до 12% и увеличение размеров займа в четырех российских регионах вряд л поддержат российский рынок и население. Об этом заявил Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка Константин Барсуков.

По его словам, если бы ставку оставили в пределах 9-10%, это больше поддержало бы отрасль и граждан, передает АБН.

Напомним, в России изменились условия получения льготной ипотеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее ставку и кредитные лимиты. Так, ставка увеличена с 7% до 12%, а сумма кредита для Москвы и области, а также Петербурга и области увеличится с 3 млн до 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

По большому счету эти условия могут благотворно повлиять на рынок недвижимости, но новая ставка с учетом размеров кредитов находится, по мнению эксперта, «за гранью комфорта».

Он считает, что роста спроса на ипотеку не будет, даже если цены на недвижимость резко снизятся.

Константин Барсуков убежден, что необходимы кредитные каникулы для всех россиян, создание рабочих мест в отраслях, испытывающих дефицит кадров. Также, по его мнению, необходимо расширение программы льготной ипотеки на вторичное жилье.

Новые условия льготной ипотеки вступают в силу с 1 апреля и будут действовать до 1 июля 2022 года.