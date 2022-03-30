Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки с 1 апреля

Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки с 1 апреля
Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки с 1 апреля. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о корректировки условий программы льготной ипотеки.

На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин рассказал, что с первого апреля будут действовать новые условия программы льготной ипотеки. Об этом пишут РИА Новости. Решение об изменении программы премьер-министр уже подписал.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес», — заявил Мишустин.

С 1 апреля, ставка по кредиту составит 12%, а его предельный размер достигает 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей и 6 миллионов — для других регионов.

Идея скорректировать программу льготной ипотеки принадлежит вице-премьеру Марату Хуснуллину. С ней он выступил на совещании президента с членами правительства еще раньше, а президент России Владимир Путин предложение поддержал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при повышении процента ставок по льготной ипотеке, сохранятся льготные ставки по специальным ипотечным программам: по семейной — 6%, сельской — 3%, дальневосточной — 2%.

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