Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов

Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов
Владимир Путин. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить ее размер: для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

По словам президента, при этом сохранятся льготные ставки по специальным ипотечным программам: по семейной — 6%, сельской — 3%, дальневосточной — 2%, сообщает РИА «Новости».

Ранее совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2020 году, когда начались карантинные ограничения, регулятор снизил ставку. Впоследствии наметилась тенденция к ее увеличению, и на сегодня она составляет 20 процентов. Эксперты полагают, что больше всего этот шаг Центробанка отразится на кредитной политике.

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