В школе Невского района нашли гранату, с ней можно играть

В школе Невского района Петербурга утром 1 апреля охранник нашел гранату. О случившемся он сообщил в полицию.
Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школа находится на Шлиссельбургском проспекте. Туда оперативно прибыли сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии для разминирования.
Выяснилось, что граната не опасна — она предназначена для игры в страйкбол. Находку передали полицейским.
Ране Gazeta.SPb сообщала, что в Понтонном нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Гранату нашел в районе пересечения Балканской дороги и реки Малая Ижорка местный житель. Выяснилось, что это граната РГД-33 времён войны в состоянии сильной коррозии, находящаяся на боевом взводе.