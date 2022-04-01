В школе Невского района нашли гранату, с ней можно играть

Граната не опасна - она предназначена для игры в страйкбол. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Граната не опасна - она предназначена для игры в страйкбол. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В школе Невского района Петербурга утром 1 апреля охранник нашел гранату. О случившемся он сообщил в полицию.

Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школа находится на Шлиссельбургском проспекте. Туда оперативно прибыли сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии для разминирования.

Выяснилось, что граната не опасна — она предназначена для игры в страйкбол. Находку передали полицейским.

Ране Gazeta.SPb сообщала, что в Понтонном нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Гранату нашел в районе пересечения Балканской дороги и реки Малая Ижорка местный житель. Выяснилось, что это граната РГД-33 времён войны в состоянии сильной коррозии, находящаяся на боевом взводе.