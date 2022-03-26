В Понтонном нашли гранату времен ВОВ

В поселке Понтонный обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны.
В районе пересечения Балканской дороги и реки Малая Ижорка местный житель нашел ржавый предмет, похожий ручную гранату.
Прибывшие специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии обследовали находку и установили, что это граната РГД-33 времён ВОВ в состоянии сильной коррозии, находящаяся на боевом взводе, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Гранату вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.