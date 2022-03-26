В Понтонном нашли гранату времен ВОВ

Гранату вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Гранату вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В поселке Понтонный обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны.

В районе пересечения Балканской дороги и реки Малая Ижорка местный житель нашел ржавый предмет, похожий ручную гранату.

Прибывшие специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии обследовали находку и установили, что это граната РГД-33 времён ВОВ в состоянии сильной коррозии, находящаяся на боевом взводе, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Гранату вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.