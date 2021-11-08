В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ

В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ
Проводится доследственная проверка. Фото: Следственный Комитет РФ

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает областное следственное управление СК, ведомство приступило к доследственной проверке после обнаружения тела 39-летнего мужчины. Его нашли в 6 километрах от трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» неподалеку от урочища Гайтолово.

Предварительно, мужчина погиб в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который он нашел в земле и попытался выкопать. На месте происшествия нашли множество снарядов, лежавших в грунте с военных лет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе мужчина отрубил голову топором своей знакомой.

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