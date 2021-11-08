В Приозерском районе мужчина отрубил голову топором своей знакомой

На даче в садоводстве «Клён» нашли труп 64-летней женщины. Тело было обезглавлено.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 6 ноября. В полицию обратилась уборщица и рассказала о том, что некий «Александр» убил знакомую и отрезал голову

На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в комнате дачного дома на кровати обезглавленное тело женщины.

Подозреваемы задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна