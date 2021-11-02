Петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна

Петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна
Инцидент произошел в доме на Белы Куна. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга бытовой конфликт закончился поножовщиной. В больницу увезли молодую девушку.

Инцидент произошел 1 ноября в доме №26 по улице Белы Куна. В 17:45 в полицию поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии пострадавшей от ножевого ранения в грудь. В больницу увезли 18-летнюю девушку, у нее также диагностировали правосторонний пневмоторакс.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на следующий день правоохранители задержали на месте происшествия подозреваемую, 41-летнюю неработающую жительницу дома. Ее поместили в изолятор.

Было установлено, что пострадавшая пришла к соседке в гости, между ними разгорелась ссора, в итоге девушка получила удар ножом в грудь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе драка закончилась поножовщиной.

госпитализация новости СПб поножовщина


 

Новости партнеров
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна
Автоледи насмерть сбила лежащего на дороге пьяного мужчину в Ленобласти
Туман задерживает рейсы из Петербурга в Москву
Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании молодой петербурженки
Мужчина попытался ограбить прохожего у «Бухарестской», а после ...
Милонов предложил бесплатно выдавать экспресс-тесты на COVID со счетами на ЖКУ
Утренние пробки в Петербурге составили 2 балла во второй день нерабочей недели
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID в 78 регионах