В Петербурге закрылось генконсульство Нидерландов

В Петербурге закрылось генконсульство Нидерландов
Нидерланды ищут возможности для диалога с россиянами. Фото: unsplash

В Петербурге приостановило деятельность генеральное консульство Нидерландов. Также приостановлена работа посольства в Москве. Как передает РИА Новости, в сообщении дипмиссии говорится, что это решение связано со спецоперации России на Украине. Пока, отмечается в сообщении, нормальные отношения с Россией невозможны.

При этом уточняется, что Нидерданды ищут возможность для диалога с народом России.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при изменении ситуации может быть пересмотрено решение об оплате российского газа в рублях «недружественными странами». Он отметил, что «ничего железобетонного» в этом вопросе нет, но пока это твариант оплаты газа остается самым надежным.

За уже поставленный газ расчета в рублях требовать не будут.

Напомним, по указу президента РФ Владимира Путина с «недружественными странами» расчет за газ будет производиться в рублях.

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