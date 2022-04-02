Суд наказал молодых людей, бегавших голыми по Сенной площади

Одного из компании оштрафовали на 1000 рублей, остальным дали трое суток ареста. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Одного из компании оштрафовали на 1000 рублей, остальным дали трое суток ареста. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Семеро жителей Петербурга привлечены к административной ответственности за пробежку по центру города в обнаженном виде.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, наказание вынес Октябрьский районный суд. Молодых людей привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел утром 28 марта на Сенной площади. Мужчины разделись догола и пробежались в таком виде по улице. Один из них рассказал в суде, что так они хотели поднять настроение себе и окружающим. При этом друзья подумали о детях, предварительно убедившись, что их нет поблизости.

Одного из компании оштрафовали на 1000 рублей, остальным дали трое суток ареста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что епархия отпустила петербуржцу уголовные грехи: он просил проснуться умершую бабушку.