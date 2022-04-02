Суд наказал молодых людей, бегавших голыми по Сенной площади

Суд наказал молодых людей, бегавших голыми по Сенной площади
Одного из компании оштрафовали на 1000 рублей, остальным дали трое суток ареста. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Семеро жителей Петербурга привлечены к административной ответственности за пробежку по центру города в обнаженном виде.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, наказание вынес Октябрьский районный суд. Молодых людей привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел утром 28 марта на Сенной площади. Мужчины разделись догола и пробежались в таком виде по улице. Один из них рассказал в суде, что так они хотели поднять настроение себе и окружающим. При этом друзья подумали о детях, предварительно убедившись, что их нет поблизости.

Одного из компании оштрафовали на 1000 рублей, остальным дали трое суток ареста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что епархия отпустила петербуржцу уголовные грехи: он просил проснуться умершую бабушку.

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