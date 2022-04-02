Сбежались на крики: в квартире на улице Коммуны пытались зарезать петербурженку

В Красногвардейском районе соседи услышали женский крик о помощи, и тем самым спасли ее жизнь.

Как сообщает пресс-служба петербургской вневедомственной охраны, все случилось днем 31 марта в квартире на улице Коммуны. В правоохранительные органы поступила информация о криках женщины о помощи. Уже через несколько минут на месте были росгвардейцы, они задержали рядом с квартирой пьяного мужчину, который пытался сбежать.

Выяснилось, что этот мужчина выпил и избил пострадавшую, а после схватился за нож и попытался ее зарезать, поранив ей руки.

Нож изъяли. Мужчину доставили в отдел полиции.

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