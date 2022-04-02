Полиция нашла рецидивиста, обманувшего пенсионерку в Петербурге на квартиру

Полиция нашла рецидивиста, обманувшего пенсионерку в Петербурге на квартиру
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге задержали предполагаемого мошенника, который обманул пенсионерку и присвоил себе ее квартиру.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, жертвой мошенника стала 87-летняя хозяйка квартиры на улице Федосеенко. Год назад она обратилась к полицейским, сообщив, что продала жилплощадь, но осталась без денег.

Со слов заявительницы, она решила продать свою квартиру и нашла покупателя — 55-летнего мужчину. Они договорились, что пенсионерка продаст ему квартиру за 3,5 миллиона рублей, а деньги он ей отдаст после регистрации перехода права на недвижимость. По окончании сделки деньги она так и не получила.

Было возбуждено уголовное дело. Предполагаемого преступника задержали утром 1 апреля на Серебристом бульваре. Им оказался 55-летний петербуржец с судимостью за мошенничество.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитого на Васильевском острове таксиста госпитализировали.

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Полиция нашла рецидивиста, обманувшего пенсионерку в Петербурге на квартиру