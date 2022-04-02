Избитого на Васильевском острове таксиста госпитализировали

Избитого на Васильевском острове таксиста госпитализировали
Таксиста избили на набережной Макарова. Фото: google.maps

В Василеостровском районе Петербурга полиция разыскивает мужчин, напавших на водителя такси.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о драке у дома №14 по набережной Макарова. Очевидцы заявили, что неизвестные избивают таксиста за рулем «Хендай Соляриса».

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка никого не нашли.

Позже медики передали в полицию информацию о госпитализации пострадавшего. 33-летнего таксиста доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Заявлений о произошедшем в полицию не поступало. Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартире на улице Коммуны пытались зарезать петербурженку.

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