Избитого на Васильевском острове таксиста госпитализировали

В Василеостровском районе Петербурга полиция разыскивает мужчин, напавших на водителя такси.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о драке у дома №14 по набережной Макарова. Очевидцы заявили, что неизвестные избивают таксиста за рулем «Хендай Соляриса».

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка никого не нашли.

Позже медики передали в полицию информацию о госпитализации пострадавшего. 33-летнего таксиста доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Заявлений о произошедшем в полицию не поступало. Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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