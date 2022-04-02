Грабители вынесли из ломбарда в Отрадном золото на 30-40 млн рублей

Неизвестные всего за несколько минут ограбили ломбард в городе Отрадное в Ленобласти.

Ограбление произошло в субботу утром на улице Лесная. В 10 утра в полицию сообщили, что двое неизвестных ворвались в ломбард стразу после открытия. На глазах у сотрудника они перепрыгнули перегородку, разбили витрину и забрали ювелирные украшения на крупную сумму, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным 78.ru, преступники были в масках, один из них был одет в спецовку аварийной службы. Они провернули ограбление всего за четыре минуты. Из ломбарда неизвестные вынесли около 95% изделий, ущерб предварительно оценили на 30-40 млн рублей.

К поиску грабителей привлечены кинологи.

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