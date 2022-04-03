Водитель Chevrolet Aveo разбился насмерть, вылетев на «встречку»

Водитель не справился с управлением. Фото: Pixels.com

Водитель не справился с управлением. Фото: Pixels.com

Сорокадвухлетний водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб в ДТП на автодороге Мяглово-Кола. Происшествие случилось 2 апреля в час дня.

Как сообщает Главное управление МВД РФ по Петербургу и области, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Subaru.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo скончался на месте, пассажир автомобиля получил травмы средней тяжести. Водитель Subaru отделался легкими травмами.

Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что 1 апреля ДТП на кольцевой дороге погиб человек. На 33-м километре внутренней стороны КАД в Кронштадтском районе фургон Mercedes-Benz Sprinter врезался в стоящий тягач Volvo. Погиб 28-летний пассажир Mercedes.