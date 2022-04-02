В обстоятельствах смертельного ДТП на КАД разбирается полиция

В обстоятельствах смертельного ДТП на КАД разбирается полиция
Один человек погиб. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на кольцевой дороге, в котором погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, все случилось накануне в 20:30 на 33-м километре внутренней стороны КАД в Кронштадтском районе. Фургон «Мерседес Спринтер» врезался в стоящий тягач «Вольво», который был на жесткой сцепке с другим таким же автомобилем.

За рулем «Мерседеса» находился 28-летний водитель. В аварии погиб его 28-летний пассажир. Он скончался на месте происшествия.

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах и подробностях произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с начала года из-за выезда на встречку погибли 35 человек.

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