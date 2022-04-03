На берегу реки Лубьи нашли снаряд

На берегу реки Лубьи нашли снаряд
Боеприпас нашли на берегу реки Лубьи. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки Лубьи в Красногвардейскм районе Петербурга. Как сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области, снаряд был обнаружен напротив дома 36 по Ириновскому проспекту днем 2 апреля.

Группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии вывезла 45-миллиметровый артиллерийский снаряд в состоянии коррозии на специализированный полигон. Там его уничтожили.

Напомним, в школе Невского района Петербурга на Шлиссельбургском проспекте утром 1 апреля охранник нашел гранату. О случившемся он сообщил в полицию. Граната оказалась не опасной — она предназначена для игры в страйкбол.

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