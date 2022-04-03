Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую площадку гранату

Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую площадку гранату
Мужчина кинул гранату прямо на детскую площадку. Фото: Яндекс.панорамы

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как нетрезвый безработный мужчина бросил гранату на детскую площадку. Это случилось в доме № 27/6 на улице Орбели.

Как передает 78.ru, 1 апреля днем 44-летний мужчина кинул гранату из своей квартиры на четвертом этаже прямо на детскую плоощадку, где играли ребята. Это была граната для игры в страйкбол, прозошел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал. Родители малышей вызвали на место происшествия полицию. Теперь ранее судимому за драку и наркотики петербуржцу придется, похоже, отвечать еще и за хулиганство.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на берегу реки Лубьи нашли боеприпас времен войны.

выборгский район граната новости СПб улица орбели


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Число получивших российское гражданство иностранцев сократилось
Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую ...
В апреле петербуржцы увидят метеорный поток Лириды
В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад
В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу ...
Коллектор рассказал, как можно списать 50% долга
В Театре Российской армии зритель разбился насмерть, упав с балкона на женщину
Названы шесть простых привычек, укрепляющих иммунитет