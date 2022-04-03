Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую площадку гранату

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как нетрезвый безработный мужчина бросил гранату на детскую площадку. Это случилось в доме № 27/6 на улице Орбели.

Как передает 78.ru, 1 апреля днем 44-летний мужчина кинул гранату из своей квартиры на четвертом этаже прямо на детскую плоощадку, где играли ребята. Это была граната для игры в страйкбол, прозошел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал. Родители малышей вызвали на место происшествия полицию. Теперь ранее судимому за драку и наркотики петербуржцу придется, похоже, отвечать еще и за хулиганство.

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