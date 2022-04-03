Эксперт рассказал, в какой валюте надо хранить сбережения

Эксперт рассказал, в какой валюте надо хранить сбережения
Возможный переход на юани при расчетах с Китаем серьезно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем. Фото: unsplash

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев рассказал, как в условиях антироссийских санкций правильно хранить свои сбережения. По его мнению. около 25% средств надо хранить в российских рублях, еще 25% — в альтернативных валютах и не более 50% — в валютах западных стран.

Как передает РИА Новости, в качестве альтернативных валют Евстифеев посоветовал юань и гонконгский доллар. Он считает, что это позволит минимизировать геополитический риск.

Отметим, сейчас практически недоступна такая валюта, как доллары, евро, франки и фунты. И ставки по ним снижаются.

При этом растет популярность китайского юаня, но есть риски, и курс юаня может меняться под влиянием политических и экономических факторов, а не рыночных.

Ранее преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что американские санкции уничтожают роль доллара в мировой экономике. По его словам, политика США, вводивших санкции против многих государств, вынудила эти страны отказаться от доллара и перейти на другие валюты в международных расчетах.

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