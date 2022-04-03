Ведущая программы «Жить Здорово» Елена Малышева объявилась в Москве

Ведущая программы «Жить Здорово» Елена Малышева опровергла слухи о том, что она эмигрировала в США,

Ранее информация о ее срочной эмиграции после закрытия программы «Жить Здорово» на Первом канале появилась в раздичных телеграм-каналах.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — заявила телеведущая.

Ранее в пресс-службе Первого канала пояснили, что перерыв в выпуске программы «Жить здорово» связан с тем, что необходимо было увеличить долю общественно-политических передач в эфире.

Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что его сын, ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант вернулся в Россию. По его словам, сейчас телеведущий вместе со своей семьей находится в Москве.

«Никуда он не уехал», — сказал отец знаменитости.