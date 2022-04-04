Петербуржцев 4 апреля ждут мокрый снег и тепло до 6 градусов

Термометры в разгар дня покажут от +4 до +6 градусов. Фото: pixabay

Термометры в разгар дня покажут от +4 до +6 градусов. Фото: pixabay

В Северной столице синоптики пообещали переменную облачность и небольшие осадки в понедельник, 4 апреля.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем существенных осадков в Петербурге не ожидается, но в конце дня пройдет мокрый снег. Ветер будет умеренным, он подует с юга, юго-запада.

В ночь на 4 апреля температура воздуха в городе опускалась до -7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +4…+6 градусов.

В утренние часы на дорогах будет гололедица. Атмосферное давление днем будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в апреле петербуржцы увидят метеорный поток Лириды. Метеоры будут входить в атмосферу со скоростью 43 километров в секунду. И видно метеоры будет по всему небосводу.