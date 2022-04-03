В апреле петербуржцы увидят метеорный поток Лириды

В конце апреля у петербуржцев появится возможность увидеть метеорный поток Лириды. Предположительно его будет видно 22-23 апреля.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», поток будет действовать с 16 по 25 апреля. Метеоры будут входить в атмосферу со скоростью 43 километров в секунду. И видно метеоры будет по всему небосводу.
Радиант находится неподалеку от звезды Вега, ярчайшей звезды в созвездии Лира. Пиковое число метеоров около 20 в час.
Напомним, в ноябре петербуржцы могли наблюдать метеорный поток Леонид. Было видно около 15 падающих звезд в час. А самый интенсивный ноябрьский звездопад был в 1966 году — тогда в небе каждый час можно было видеть до 150 тыс. метеоров.
Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что 20 марта над Петербургом заметили падающий метеорит. Яркое небесное тело засняли камеры наружного наблюдения.