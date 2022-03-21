Петербуржцы заметили ночью в небе падающий метеорит

Над Петербургом заметили падающий метеорит. Яркое небесное тело засняли камерам наружного наблюдения.

Метеорит заметили поздно вечером в воскресенье, 20 марта. Кадрами его падения опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях некоторые пользователи подтвердили, что видели вспыхнувший в небе над городом космический объект.

«Метеорит летел, снято в Мурино», — пишут местные жители.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что прогноз о смертельном метеорите исходил от ведомства. В МЧС России возмутились, что информация о надвигающимся астероиде Апофис, который, как заявлялось, может спровоцировать землетрясение в 6,5 баллов по шкале Рихтерав в радиусе 10 километров от места падения, исходит от ведомства.

В Санкт-Петербурге пытались продать кусок огромного метеорита. За небесное тело весом более 1,3 килограмма продавец просит 11 миллионов рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов.