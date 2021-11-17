Житель Петербурга пытается продать метеорит за 11 млн рублей

Житель Петербурга пытается продать метеорит за 11 млн рублей
Покупатель не нашелся даже спустя месяц. Фото: сайт Авито

Мужчина ищет покупателя с октября.

В Санкт-Петербурге пытаются продать кусок огромного метеорита. За небесное тело весом более 1,3 килограмма продавец просит 11 миллионов рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов.

«Вкрапления железа. Металлоискатель реагирует как чёрный и цветной. В коллекцию, для исследования, или как достойный подарок»,

— пишет продавец.

Вполне возможно, что метеорит был найден в Ленинградской области. К слову, на сайте довольно много подобных предложений, но цены встречаются куда демократичней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад. Доказательством такой теории стал тщательный анализ ДНК между 4 тыс. видов современных змей и окаменелостей, образовавшихся в ходе падения метеорита.

метеорит новости СПб объявление


 

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