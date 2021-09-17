Змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад

Змеи могли произойти от животных, которые выжили после падения астероида. Фото: https://pixabay.com

Змеи могли произойти от животных, которые выжили после падения астероида. Фото: https://pixabay.com

Исследование деятелей науки Университета Бата доказали, что метеорит, который упал на Землю 66,5 млн лет, уничтожил динозавров, а змей нет.

Согласно анализу ученых, массовое вымирание всего живого на нашей планете случилось более 66 млн лет назад. Упавший на Землю астероид убил почти всех динозавров, а те, что выжили, стали современными змеями.

Кроме этого, исследователи считают, что из-за уничтожения конкурентных видов змеи сумели занять свободную нишу.

Доказательством такой теории стал тщательный анализ ДНК между 4 тыс. видов современных змей и окаменелостей, образовавшихся в ходе падения метеорита.

Такой «трюк» змеям под силу потому, что пресмыкающиеся способны скрываться под землей, когда грозит опасность, и долгое время обходиться без еды.

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