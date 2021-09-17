Змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад

Змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад
Змеи могли произойти от животных, которые выжили после падения астероида. Фото: https://pixabay.com

Исследование деятелей науки Университета Бата доказали, что метеорит, который упал на Землю 66,5 млн лет, уничтожил динозавров, а змей нет.

Согласно анализу ученых, массовое вымирание всего живого на нашей планете случилось более 66 млн лет назад. Упавший на Землю астероид убил почти всех динозавров, а те, что выжили, стали современными змеями.

Кроме этого, исследователи считают, что из-за уничтожения конкурентных видов змеи сумели занять свободную нишу.

Доказательством такой теории стал тщательный анализ ДНК между 4 тыс. видов современных змей и окаменелостей, образовавшихся в ходе падения метеорита.

Такой «трюк» змеям под силу потому, что пресмыкающиеся способны скрываться под землей, когда грозит опасность, и долгое время обходиться без еды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые сумели сканировать содержимое квартиры через дверной замок.

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