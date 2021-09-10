Ученые сумели сканировать содержимое квартиры через дверной замок

Новая разработка позволяет увидеть все, что находится внутри помещения через замок. Фото: Pixabay

Новая разработка позволяет увидеть все, что находится внутри помещения через замок. Фото: Pixabay

Исследователи из Стэндфордского университета придумали такой лазер, который может просканировать все то, что находится внутри помещения через замочную скважину.

Ранее уже были похожие изобретения, однако новая разработка способна показать всю комнату полностью, а не один предмет напротив. Новая технология получила название «Визуализация вне прямой видимости» (NLOS). Итоги исследования выложили в журнале Gizmodo.

По мнению деятелей науки, всего один лазерный луч сканирует помещение через обычную дверную скважину. Когда лазер оказывается в комнате, то рассеивается и таким и позволяет увидеть все, что располагается по другую сторону двери.

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