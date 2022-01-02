МЧС России опровергло сообщение, что прогноз о смертельном метеорите исходил от ведомства

МЧС России опровергло сообщение, что прогноз о смертельном метеорите исходил от ведомства
МЧС России опровергло сообщение о том, что прогноз о смертельном метеорите исходил от ведомства. Фото: Pixabay

МЧС России заявило, что не давали прогноз о смертельной угрозе планете от приближающегося астероида.

В ведомстве возмутились, что информация о надвигающимся астероиде Апофис, который, как заявлялось, может спровоцировать землетрясение в 6,5 баллов по шкале Рихтерав в радиусе 10 километров от места падения, исходит от ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — отметили в пресс-службе.

МЧС подчеркнуло, что в новогодние праздники жителям России нужно заботиться о противопожарной безопасности, а не космических угрозах.

Также выяснилось, что изучение астероида Апофис относится еще к 2013 году. По утверждениям ученых космическое тело не представит опасность жителям нашей планеты даже с учетом того, что он близко пролетит к Земле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что весной 2029 года астероид близко подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников, что вызовет сильное землетрясение и смертельную угрозу.

Апофис астероид ВНИИ ГОЧС мчс Россия


 

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