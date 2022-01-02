В МЧС России предупредили о приближении к Земле 30-тонно астероида

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн приближается к Земле.

Весной 2029 года астероид близко подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.

Эксперты ожидают, что это произойдет 13 апреля — на следующие сутки после Дня космонавтики.

Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может составить 6,5 баллов по шкале Рихтера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 декабря к Земле приблизился астероид 4660 Nereus (Нерей), диаметр которого приравнивается к 330 метрам. Этот астероид считается потенциально опасным для Земли, небесное тело приблизится к ней на расстояние около 4 млн километров. Вокруг Солнца он делает полный оборот за 664 дня. 4660 Nereus был впервые открыт в 1982 году.