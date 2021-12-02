NASA: потенциально опасный астероид приблизится к Земле

В субботу, 11 декабря к Земле приблизится потенциально опасный астероид, диаметр которого приравнивается к 330 метрам.

Около земной орбиты пролетит астероид 4660 Nereus (Нерей). Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вокруг Солнца он делает полный оборот за 664 дня. 4660 Nereus был впервые открыт в 1982 году. Этот астероид считается потенциально опасным для Земли, небесное тело приблизится к ней на расстояние около 4 млн километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября. О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США, сообщает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.