Земле грозит столкновение с астероидом размером с холодильник

На Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября.

О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США, сообщает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

В Instagram ученый написал о том, что речь идет об астероиде 2018VP1. Его скорость составляет более 25 миль в час.

Тайсон отметил, что астероид не настолько большой, чтобы причинить вред Земле. Ученый добавил: если уж суждено, чтобы миру настал конец в этом году, это точно произойдет не по вине такого астероида.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые нашли новый признак жизни на Венере. Там обнаружили простейшую аминокислоту глицин. Синтез глицина из простых молекул имеет большое значения для происхождения жизни.