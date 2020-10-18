На Венере найден новый признак жизни

Ученые смогли найти на Венере простейшую аминокислоту глицин. Специалисты утверждают: это свидетельствует о наличии жизни на планете.

Соответствующая статья была опубликована на портале arXiv. Элемент на планете был обнаружен при помощи Атакамской большой антенной решетки. Характерная линия поглощения глицина была обнаружена в средних широтах планеты.

Отмечается, что синтез глицина из простых молекул имеет большое значения для происхождения жизни. Вероятно, открытие свидетельствует о наличии ранних форм жизни на Венере.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на спутнике Юпитера могут разместить обитаемую базу. Спутник под названием Каллисто рассматривается российскими специалистами как наиболее подходящий объект для размещения обитаемой базы. Там уже был обнаружен водяной лед и незамерзающий океан.