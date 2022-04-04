Синоптик предупредил жителей Петербурга об аномально низком давлении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Северной столице.

Очень низкое атмосферное давление будет в Петербурге в ближайшие несколько дней. Особенно сильно оно снизится во вторник, 5 апреля, — всего лишь 730 мм ртутного столба при норме в 760 мм ртутного столба. Об этом сегодня пишет ТАСС.

Как объяснил Вильфанд, давление понизится из-за циклона, надвигающегося на территорию России с северо-запада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев 4 апреля ждут мокрый снег и тепло до 6 градусов. Днем существенных осадков в Петербурге не ожидается, но в конце дня пройдет мокрый снег.