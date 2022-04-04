При ночном пожаре на Коллонтай обгорели четыре иномарки

При ночном пожаре на Коллонтай обгорели четыре иномарки
В пожаре пострадали четыре автомобиля. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга посреди ночи загорелся автомобиль «Мерседес». Пламя повредило еще три соседние иномарки.

По данным ГУ МЧС по городу, все случилось в ночь на понедельник во дворе дома №5/1 по улице Коллонтай. Местные жители заметили пожар и вызвали экстренные службы в час ночи.

Первым загорелся легковой автомобиль «Мерседес». В нем сгорели все сгораемые части. В огне также пострадали три припаркованных рядом автомобиля: «Фольксваген», «Хендай» и «Опель». У иномарок обгорели части кузова.

С автомобильным пожаром справились за 15 минут. На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую площадку гранату.

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