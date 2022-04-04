В «Петербургтеплоэнерго» подготовились к весеннему паводку

В Петербурге подготовились к весеннему паводку. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге подготовились к весеннему паводку. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты «Петербургтеплоэнерго» подготовились к прохождению весеннего паводка в Северной столице.

Как сообщили в пресс-службе «Петербургтеплоэнерго», компания в преддверии паводка организовала контроль за оборудованием и зданиями, которые попадают в зоны возможного подтопления. Территории объектов теплоснабжения очистили от снега, а решетки ливневой канализации — от мусора и наледей.

Сотрудники котельных подготовились к возможным аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения. Работников обеспечили всей необходимой техникой, инструментами, спецодеждой и материалами.

По словам главного инженера «Петербургтеплоэнерго» Дениса Матина, всего на балансе компании 178 объектов теплоснабжения, которые могут оказаться в зонах возможного подтопления, если уровень воды превысит два метра.

«За их работой на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль. К прохождению паводка мы полностью готовы», — отметил Матин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка.