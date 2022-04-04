В коммуналке у «Выборгской» до смерти избили мужчину

В коммуналке у &#171;Выборгской&#187; до смерти избили мужчину
Инцидент произошел в коммуналке на Лесном проспекте. Фото: google.maps

В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, до смерти избившего мужчину в коммунальной квартире.

Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, все случилось накануне в коммунальной квартире на Лесном проспекте, дом 23/19. Жильцы вызывали экстренные службы, сообщив о найденном трупе 43-летнего мужчины.

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка заметили на теле скончавшегося телесные повреждения. Сотрудник угрозыска сразу задержал подозреваемого — 31-летнего мужчину.

Установлено, что между погибшим и задержанным произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту смертельные повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую площадку гранату.

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