Инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Петербурге

В Петербурге госпитализирован инструктор стрелкового тира, получивший тяжелое ранение во время тренировки.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье вечером в Мариинскую больницу попал 36-летний инструктор по стрельбе, работающий в стрелковом тире на Аптекарском проспекте, 14.

Его доставили в медучреждение из тира с множественными проникающими огнестрельными ранениями груди и живота. У мужчины повреждены внутренние органы, он в тяжелом состоянии.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, где видно, как инструктор по неосторожности получил ранения при выстреле из карабина «Сайга-9».

Все подробности инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в коммуналке у «Выборгской» до смерти избили мужчину.