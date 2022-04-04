Инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Петербурге

Инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Петербурге
Инструктора госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге госпитализирован инструктор стрелкового тира, получивший тяжелое ранение во время тренировки.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье вечером в Мариинскую больницу попал 36-летний инструктор по стрельбе, работающий в стрелковом тире на Аптекарском проспекте, 14.

Его доставили в медучреждение из тира с множественными проникающими огнестрельными ранениями груди и живота. У мужчины повреждены внутренние органы, он в тяжелом состоянии.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, где видно, как инструктор по неосторожности получил ранения при выстреле из карабина «Сайга-9».

Все подробности инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в коммуналке у «Выборгской» до смерти избили мужчину.

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