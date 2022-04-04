Бездомный попал под электричку в Гатчинском районе и остался без ног

В Гатчинском районе Ленобласти транспортная полиция проводит проверку после травмирования пешехода под колесами электрички.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, несчастный случай произошел в субботу около 17 часов на железнодорожном перегоне «Дудергоф — Тайцы». Электропоезд, ехавший из Петербурга в Гатчину, сбил мужчину, который шел по путям.
Выяснилось, что под колеса электрички попал 43-летний бездомный мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда оказался на ж/д путях. Машинист сигналил, но наезда избежать не удалось.
Пострадавший выжил, но лишился обеих ног.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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