Пенсионерка с плохим зрением подписала договор купли-продажи своей квартиры и осталась без жилья

Пенсионерка с плохим зрением подписала договор купли-продажи своей квартиры и осталась без жилья
Плохо видящая пенсионерка подписала все документы. Фото: Pixabay

В Петербрге 85-летняя пенсионерка обратилась в полицю о том, что ее обманом заставили лишиться жилья.

Как стало известно Gazeta.SPb, по словам пенсионерки, глава ЖСК убедила пожилую женщину подписать некие бумаги. Впоследствии оказалось, что это было договор купли-продажи квартиры пенсионерки в доме на Светлановском проспекте. Деньги при этом более 4 млн рублей, пенсионерка не получила. С содержанием документов она ознакомиться тоже не могла из-за плохого зрения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мошенника, присвоившего себе квартиру 87-летней пенсионерки на улице Федосеенко. Год назад она обратилась к полицейским, сообщив, что продала жилплощадь, но осталась без денег.

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