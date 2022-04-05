Setl Group вошел в обновленный список системообразующих компаний страны

Строительный холдинг Setl Group вошел в обновленный перечень системообразующих организаций России. Он вновь включен в актуализированный список организаций, особенно важных для функционирования строительной отрасли, экономики России и регионов. Такие компании государство будет поддерживать в случае необходимости в первую очередь.

Документ опубликован на сайте Минстроя. Setl Group признали системообразующей компанией в 2020 году.

Один из лдеров строительной отрасли, ведущий застройщик Петербурга Setl Group работает на рынке уже 28 лет. В марте 2022 года генподрядчик Setl Group — ООО «Сэтл Строй» — стал лидером среди петербургских компаний в рейтинге крупнейших генподрядчиков России по объему текущего строительства с показателем 1,7 млн кв. м жилья.

Setl Group строит жилые комплексы разных классов, среди самых популярных на в Петербурге по данным Росреестра о количестве сделок: «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» – в Красносельском.

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