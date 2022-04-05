В Петербурге и Ленобласти с начала весны пропали 227 человек

Тринадцать пропавших человек этой весной найти не удалось. Фото: скриншот "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Тринадцать пропавших человек этой весной найти не удалось. Фото: скриншот "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Этой весной в Петербурге и Ленобласти выросло число срочных поисков людей, каждая третья заявка петербургского отряда «ЛизаАлерт» была об этом. Массовые поиски пропавших людей были 23 раза. Обычно такой поиск объявляется, когда пропадают люди с ментальными нарушениями, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего в Петербурге и области с начала весны пропали 227 человек — практически столько, как за анлогичный период прошлого года.

Живыми нашли 156 человек. Погибли 12 пропавшх. Еще 13 человек найти так и не удалось.

Волонтеры просят внимательно относиться к листовкам поисковиков. Тех, кто видел или что-то знает о пропавшем человеке, просят звонить по номеру 8-800-700-54-52.