Эксперт: мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени

Уже осенью мир может захлестнуть дефицит продовольствия, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. По его словам, это связано с тем, что к высокой стоимости энергоресурсов прибавится недостаток зерна на рынках.

Как передает РИА Новости, по словам Бадалова, антироссийские санкции вредят не только России, но и самим европейским, а также африканским и ближневосточным странам. Многие западные политики, отмечает Бадалов, сейчас стремятся переместить фокус внимания граждан с проблем экономики на ситуацию на Украине. Иначе ими придется признать свою вину в возникших проблемах, отметил эксперт.

Пока главный удар пришелся на рынок нефти и газа, где цены достигают если не исторических значений, то пиковых точно.