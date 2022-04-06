В Петербурге опровергли информацию об оплате проезда через карту кондуктора

В Петербурге опровергли информацию об оплате проезда через карту кондуктора
Происшествие случилось еще до начала транспортной реформы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

В Петербурге разоблачили информацию о том, что после начала транспортной реформы мужчина оплатил проезд, переведя деньги на карту кондуктора. Как передает «Санкт-Петербург.ру», такое нарушение действительно было, но еще до старта транспортной реформы.

Видео появилось в одном из городских телеграм-каналов. По мнению авторов публикации, якобы пассажиры, переводя деньги на карту кондуктора, таким образом обходят отсутствие возможности оплатить проезд наличными, а кондуктор к тому же может неофициально дополнительно заработать.

Выяснилось, что кондуктора зовут Марина, жалоба на нее поступила еще 25 марта. Женщине был объявлен выговор.

Напомним, транспортая реформа началась 1 апреля. Сейчас в общественном транспорте начали отказывать пассажирам, желающим оплатить проезд наличными. Заплатить за поездку можно билетами в виде QR-кодов и многоразовыми проездными.

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