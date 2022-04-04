В ЗакСе объяснили необходимость транспортной реформы в Петербурге

С самого начала перехода на новую транспортную модель на дороги выпустили новые комфортные и современные автобусы и троллейбусы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С самого начала перехода на новую транспортную модель на дороги выпустили новые комфортные и современные автобусы и троллейбусы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Антон Соловьев объяснил, необходима ли городу новая модель транспортного обслуживания.

Парламентарий заявил в беседе с «МК в Питере«, что необходимость проведения транспортной реформы в Петербурге назревала давно. Власти города были вынуждены прибегнуть к решительным мерам из-за большого количества проблем: хаотичного движения маршруток, постоянных остановок по требованию «вот у того столба», систематического нарушения водителями правил ПДД.

По словам Соловьева, с самого начала перехода на новую транспортную модель на дороги выпустили новые комфортные и современные автобусы и троллейбусы. Оплачивать проезд пассажиры будут в основном по электронным билетам, в том числе разовым QR-билетам.

«Система городского общественного транспорта должна отвечать самым высоким требованиям современного общества, и транспортная реформа – это большой шаг в данном направлении», – подчеркнул депутат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог объяснил, как транспортная реформа отразится на Петербурге.