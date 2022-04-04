Политолог объяснил, как транспортная реформа отразится на Петербурге

Политолог Дмитрий Солонников рассказал, как новая модель транспортного обслуживания отразится на Петербурге.

1 апреля в Петербурге начался первый этап транспортной реформы. На замену частным маршруткам вышли 864 бескондукторных автобуса, начал работать пересадочный тариф «60 минут».

«Транспортная реформа в Петербурге стартовала нормально. Мы видим, что на рейсы вышли новые автобусы, заработали новые маршруты и в этом отношении, такая большая организационная операция проведена успешно», – отметил политолог в разговоре с «МК в Питере«.

По мнению Солонникова, тариф «60 минут» — это важнейший эксперимент. Город начал перенимать мировой опыт, когда количество пересадок почти не влияет на стоимость проезда из точки «А» в точку «Б».

Политолог признал, что в первые дни были проблемы с QR-билетами и валидаторами, но это единичные случаи — на первом этапе нужно отладить программное обеспечение, работу валидаторов.

«К началу второго этапа все нынешнее сложности будут отработаны и мы сможем двигаться дальше в рамках транспортной реформы», — добавил специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что транспортная реформа в Петербурге может увеличить штраф для безбилетников в пять раз.