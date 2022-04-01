Транспортная реформа в Петербурге может увеличить штраф для безбилетников в пять раз

Транспортная реформа в Петербурге может увеличить штраф для безбилетников в пять раз
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Штрафы для безбилетников в Петербурге могут увеличить в пять раз — с 500 до 2500 рублей — в ходе транспортной реформы. По данным комитета по транспорту, это хотят сделать, чтобы повысить уровень сознательности и ответственности петербуржцев.

Сейчас «зайцы» в наземном транспорте платят 500 рублей, в метро — тысячу.

Поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» уже подготовлены. Документ находится на стадии согласования.

Отметим, в Петербурге 1 апреля стартовала транспортная реформа. Пока что контролеры-ревизоры на новых бескондукторных маршрутах не штрафуют безбилетников, а проводят с ними разъяснительные беседы.

Предполагается, что второй этап транспортной реформы в Петербурге стартует 1 июня. Заработают еще 20 новых маршрутов, на улийы выйдут еще 693 автобуса. ТРетий этап начнется 15 июля (1 244 автобуса и 48 новых маршрутов).

штраф для безбилетников


 

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