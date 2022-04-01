В Петербурге 1 апреля начался переход на новую транспортную модель

В Петербурге сегодня, 1 апреля, стартовал переход на новую модель транспортного обслуживания. Открыто 24 новых социальных автобусных маршрута, закрыты 33 коммерческих, а также три социальных маршрута. Меняются маршруты 19 автобусов.

Здесь есть полный список измененных автобусных маршрутов.

На улицы города вышли 864 новых автобуса большого и среднего класса вместимостью до 80 и до 50 человек.

При этом 97 маршрутов теперь работают по новым правилам — без кондукторов. Пассажиры оплачивают проезд при входе в салон с помощью проездных карт, банковских, разовых билетов с QR-кодом — они продаются в кассах метро и киосках «Организатора перевозок».

Также заработал пересадочный тариф «60 минут»: так, если оплатить «Подорожником» первую поездку на наземном транспорте, это будет стоить 40 рублей, вторая — уже 10 рублей, следующиие пересадки в течение часа будут бесплатными.

Кроме того, общегородской тариф при одноразовой оплате, 60 рублей, и 40 рублей по «Подорожнику» теперь установлен на тех маршрутах, где раньше была оплата по зонам или покилометровая (пригородные).

Коммерческими маршрутками заведуют четыре победителя аукциона: «Вест-Сервис», аффилированный с «Питеравто», «Третий парк», «Домтрансавто» и ООО «Такси».

Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей.

Предполагается, что второй этап транспортной реформы в Петербурге стартует 1 июня. Заработают еще 20 новых маршрутов, на улийы выйдут еще 693 автобуса. ТРетий этап начнется 15 июля (1 244 автобуса и 48 новых маршрутов).