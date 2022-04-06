На телеканале «Санкт-Петербург» стартовали проекты о Донбассе

Телеканал «Санкт-Петербург» в течение недели будет выпускать программы и фильмы, посвященные Донбассу, жизни в ДНР и ЛНР. Первый специальный выпуск программы «Улица Правды» уже вышел. Беседу с экспертами провел генеральный директор телеканала Александр Малькевич, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В спецвыпуске приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Боярский, российский политолог Ярослав Игнатовский, медиаэксперт Константин Долгов, офицер Владимир Носов. На связь вышли член Общественной палаты Максим Григорьев и член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также в течение недели петербуржцам покажут документальные фильмы Оливера Стоуна об Украине.