Опубликован график разводки мостов в Петербурге на 2022 год

Опубликован график разводки мостов в Петербурге на 2022 год
Мосты в Петербурге будут разводить по тому же графику, что и год назад. Фото: Baltphoto

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов в Петербурге в навигационный период этого года. По сравнению с прошлым годом он не изменился.

Как и раньше, два раза в ночь будут разводить Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский мосты будут разводить по предварительной заявке за двое суток.

Мосты на Неве, Большой и Малой Неве будут разводить с 10 апреля по 30 ноября. Остальные мосты через Большую Невку будут разводить с 20 апреля по 15 ноября.

График разводки мостов в Петербурге в навигационный период 2022. Фото: скрин «Мостотреста»

На этой неделе в Петербурге разведут восемь мостов. В ночь на 7 апреля по Большой Неве и Большой Невке разводятся мосты: Благовещенский с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00, Кантемировский с 1:30 до 4:30.

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