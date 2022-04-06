Станцию метро «Фрунзенская» в Петербурге закроют на вход 9 и 10 апреля

Вестибюль станции метро «Фрунзенская» в Петербурге закроют на вход 9 и 10 апреля. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, это связано с тем, что в эти дни будут проводить ремонт эскалатора.

Вестибюль будет закрыт на вход в субботу и воскресенье, пассажиров просят заранее планировать маршруты.

Напомним, 1 апреля после двухлетнего ремонта в Петербурге вновь заработал вестибюль станции метро «Технологический институт». Он работает и на вход (с семи утра до 20:00), и на выход (с семи утра до 20:10). По воскресеньям и праздничным дням вестибюль будет закрыт.

Реконструкция на станции «Технологический институт-1» началась в апреле 2020 года. Вместо трех эскалаторов там теперь четыре новых.